Cinthia Fernández salió al cruce de Matías Defederico tras su entrevista con Luis Ventura

En la noche del sábado Luis Ventura recibió en Secretos verdaderos a Matías Defederico, quien en una extensa entrevista se refirió a sus conflictos con Cinthia Fernández y la polémica por la que no viajó a Punta Cana por la enfermedad de su hija. Y ahora ella se desapachó desde las stories de Instagram.

La panelista de Momento D se molestó por las declaraciones de su ex y apuntó contra el conductor del ciclo. “Luisito, te quería avisar. Está bien que lo querés en Victoriano Arenas, lo único es que no me agregues fechas. El día del cumpleaños te acabo de mostrar por qué me fui, pero ¿el Día del Padre? El no quiso venir”, señaló.

“Y de paso, si lo llegás a contratar, pásame el dato, mínimo porque antes me conociste a mí, así le puedo embargar el sueldo. El único sueldo estable que va a tener, digo, porque tampoco fuiste muy incisivo con la pregunta sobre la cuota alimentaria”, arrojó, picantísimo.

CINTHIA FERNÁNDEZ CUESTIONÓ CON TODO A LUIS VENTURA POR SU NOTA CON MATÍAS DEFEDERICO

“Ventura, te agradezco la invitación, pero cuando dejes de hacer homenajes y preguntes en profundidad como un buen periodista que sos y se ve que justo en las entrevistas a él te agarró bueno o distraído”, escribió, molesta.

“Te olvidaste de preguntar del golpe de mi hija que en la primera entrevista se puso nervioso tu invitado y no pudo responder y le cambiaste la pregunta rápidamente”, aseveró, polémica.

“Ahora se te olvidó preguntar porque una de sus nenas hace un año no quiere ir a su casa. Total había que dejar a esta loca en el papel de Maléfica y al ‘Señor Cocodrilo’ como el ‘gran padre del año’”, dijo, en un extenso descargo.

