Cinthia Fernández reveló con quién está saliendo Silvina Escudero: "Volvió con el ex; no entiendo el misterio"

La hipótesis de un romance entre Silvina Escudero y Mariano Martínez circuló con fuerza en las últimas semanas, sustentada en la curiosa coincidencia de que ambos postearon el mismo día fotos con caballos llamativamente parecidos, y que además el actor la habría ido a ver al estudio de Los Mammones.

Como contrapartida, tanto Mariano como Silvina rechazaron los rumores de forma contundente cada vez que la prensa los consultó. Es más, al margen de las indirectas de Jey Mammon, la panelista fue enfática al decir que el amigo que la acompañó al estudio del late night show de América “no era Mariano Martínez”.

Entonces, ¿quién era el caballero por el que Escudero se desesperó para que la cámara no lo captara en vivo? La respuesta parece haberla encontrado Cinthia Fernández: "Escudero volvió con el ex. No entiendo el misterio que genera. La persona que está conociendo es Federico, su ex/actual. No es Mariano Martínez".

Versión que tiene asidero, ya que Federico era un muchacho delgado, con rulos y que en el pasado además lució jeans rotos, como el misterioso hombre que estaba sentado en la banqueta de Polémica en el Bar, frente al estudio de Los Mammones.

Por irónico que suene, esa imagen resultaría clave para desentrañar el enigma de la nueva pareja de Silvina Escudero, ya que Federico jamás se atrevió a posar a cara descubierta para los flashes, por lo que su característica silueta bastaría para identificarlo…

Separados a fines del año pasado tras cuatro años, Silvina y Federico, ¿están experimentando el amor después del amor?