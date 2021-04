Cinthia Fernández reveló el polémico mensaje que le encontró a Defederico el día del parto de su hija: "A esta hija de pu... se le ocurrió parir hoy"

El 24 de noviembre de 2014 es una fecha que Cinthia Fernández (32) recuerda con una mezcla de felicidad y dolor, porque fue el día que nació Francesca (6), su tercera hija fruto de su matrimonio con Matías Defederico (31). En un relato descarnado, la panelista de Los Ángeles de la Mañana contó la insólita reacción que habría tenido el también padre de las mellizas Bella y Charis (7) al enterarse de que el parto se había adelantado dos semanas.

“Yo fui a parir sola. Él apareció en el último segundo. Cuando se estaba poniendo la cofia me estaban anestesiando, y eso no se lo voy a perdonar nunca en mi vida. Estaba a punto de reventar el útero y estaba buscándolo por todos lados para que alguien se quede a cuidar a mis hijas. Él estaba en una fiesta y no apareció en toda la noche, yo estuve descompuesta toda la noche. Tiene que pedirme perdón por muchas cosas, y tiene que agradecer que soy buena mina y buena madre, me ocupo y cubro todos los baches que él no cubre”, afirmó Cinthia indignada.

Luego, explicó por qué al presentar a la beba además confirmó su separación del por entonces jugador del Al-Dhafra de Arabia Saudita: “Él me pidió que publique que estábamos separados, porque la noche anterior se había mandado mil cagadas”. Acto seguido, reveló: “Yo terminé de parir, mi hija estaba en terapia intensiva, le agarré el teléfono a la madrugada y vi un mensaje que decía ‘a esta hija de pu… se le ocurre parir ahora’. Y todo eso me lo callé, lo negué, los puteé a todos los periodistas que lo contaban. Ese mensaje se lo mandó a uno de los amigos que estaba en la fiesta, de la que se tuvo que ir”.

"Tendría que haber disfrutado el parto de mi hija, pero fue una de las peores noches de mi vida, no me lo olvido más". G-plus

Enfática, Cinthia protestó: “Todo eso lo pasé yo, lo viví yo. ¿Saben las veces que pude haberlo hecho mierda y no lo hice? Él me hacía sentir culpable de las situaciones para que no haga públicas las cosas, que exponía a mis hijas. Tendría que haber disfrutado el parto de mi hija, pero fue una de las peores noches de mi vida, no me lo olvido más. Cuando me pusieron la anestesia sentía que me iba… En ese momento me tuvieron que reanimar, de verdad. La pasé muy mal porque había pasado una noche de mier…”.

Al final, Cinthia Fernández detalló su propia reacción al reclamarle a Matías Defederico por el desubicado mensaje que le había enviado a su amigo en referencia al parto de Francesca: “Cuando me desperté no podía hablar porque había tenido una anestesia. Y con gestos le pedía que me explicara lo que había sido el mensaje”.