Cinthia Fernández reveló el motivo por el que quiere renunciar al Súper Bailando: "No tolero que digan…"

A 24 horas de que Quique Pérez, coach de Cinthia Fernández y Martín Baclini en el Súper Bailando, expresara que da un paso al costado por las numerosas diferencias que mantiene con el equipo, la bailarina y panelista de Los Ángeles de la Mañana sorprendió con su renuncia.

"Primicia: Cinthia Fernández renunció al Bailando 2019 por el conflicto con el coach. Su novio Martin Baclini quiere seguir en el concurso", informó Ángel de Brito en Twitter, sin revelar en detalle los motivos de la partida de la morocha.

"La única manera de equiparar (la renuncia de Quique) era bajándome del Bailando, para que vean que yo también estoy desempleada. No soy capaz de dejar sin laburo a nadie". G-plus

Visiblemente enojada por lo ocurrido, Cinthia tomó la palabra en LAM y reveló la causa de su decisión, dado que Quique también se molestó porque ella expuso públicamente que estaba recién separado y su rol paterno le quitaba tiempo de ensayo.

"Cómo querés que exprese el porqué (del cambio del coach), si no cuento lo que está pasando", comenzó diciendo Fernández, sin disimular su bronca. Luego, reveló la charla que tuvo con la jefa de coaches, Lolo Rossi, en la que le transmitió su intención de bajarse del certamen: "Lo que le dije a Lolo fue que la única manera de equiparar, que a mí me digan que dejé sin laburo a alguien, que no es verdad y no tengo por qué dar explicaciones porque yo no estoy incumpliendo, era bajándome del Bailando, para que vean que yo también estoy desempleada. No soy capaz de dejar sin laburo a nadie".

Y destacó que le sugirió a Lolo que ubiquen a Quique en otro rol para que no deje su trabajo: "Y le dije que de última venga como asistente, porque yo no tolero en mi espalda que alguien me señale (como que dejé a alguien sin trabajo). Listorti fue el primero en decir que lo dejé sin laburo, que lo maltraté, porque dije que no comparto sus formas. No, yo estaba hablando de laburo".

¿Cinthia dejará el Súper Bailando o llegará a un acuerdo?