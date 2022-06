Cinthia Fernández le respondió con todo a la mamá de Matías Defederico: "Quería convencerme de que no tuviera a mi hija"

La gravedad de las declaraciones de la mamá de Matías Defederico contra Cinthia Fernández fue de un tenor inusitado, y por eso la panelista de Momento D salió a cruzarla con todo.

"Esa mujer me volvió loca, me quería convencer de que yo no tuviera a mi hija", aseguró la madre de las mellizas Bella y Charis (8) y Francesca Defederico (7).

Enfática, Cinthia Fernández fulminó a Analía Frascino: "Es nefasto estar contando esto, la violencia a la que me está exponiendo hoy y es nefasto que mi hija tenga que estar escuchando esto. A mis tres hijas las deseé, y por eso esta mujer va a pagar en la Justicia. Le voy a sacar hasta las ganas de comer".

Más sobre este tema Tremenda revelación de la madre de Matías Defederico sobre Cinthia Fernández: "Él nunca la amó, solo estuvo por sus hijas"

CINTHIA FERÁNDEZ RELATÓ CÓMO LA MADRE DE MATÍAS DEFEDERICO LE HABRÍA SUGERIDO INTERRUMPIR UN EMBARAZO

Por otra parte, Cinthia Fernández explicó el origen de su bronca con la madre de Matías Defederico: "Dijo que cuando se enteró del embarazo de mi hija más chica se quería matar, prácticamente. Todo esto es lo que van a consumir mis hijas, dijo que yo las quise abortar".

Acto seguido, la panelista se explayó sobre los dichos de su exsuegra sobre la posibilidad de interrumpir su segundo embarazo: "Primero que es desagradable. Segundo, si me hubiera pasado es una decisión privada. No pasó y lo puedo explicar".

Más sobre este tema Cinthia Fernández, furiosa contra su exsuegra: "Es ludópata y se gasta todo el dinero en el casino"

"Yo quedé embarazada a los cinco meses (de haber tenido a las mellizas). Y ella me dijo 'no vas a poder, yo no pude con tres. Yo me volví loca y vos no vas a poder. ¿Por qué no abortás? No pasa nada. Hoy en día es común. Yo te acompaño'", afirmó.

Así, Cinthia continuó su relato: "La llamé a mi mamá llorando, preguntándole qué hacer, a mi mejor amiga. Imagínense que yo estaba en un postparto totalmente depresiva, con un tipo que todos los días se iba de fiesta y yo estaba sola".

Al final, Cinthia Fernández contó cómo descartó la idea que le habría intentado inculcar la madre de Matías Defederico: "Terminé yendo a la obstetra, le dije toda esta situación y me dijo 'jamás en tu vida te vas a arrepentir de tener a tu hija', y no tengo vergüenza de decir esto".