Cinthia Fernández se quebró por los muertos de la pandemia: "Me moviliza el dolor de las otras personas"

Cinthia Fernández se quebró en vivo en LAM al oír el doloroso relato de la periodista Carolina Balbiani, quien contagió a su madre cuando la llevó a vacunarse contra el covid y terminó falleciendo.

Movilizada por el drama de Carolina, por la reciente Marcha de las piedras con la que se homenajeó a las víctimas de coronavirus en la Argentina e indignada por la aparición de nuevas imágenes del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en plena pandemia, la panelista de LAM expresó su sus sentimientos entre lágrimas.

"A mi la Marcha de las piedras me pareció muy triste, y el día posterior fue más triste, cuando escuché al asesor del Presidente, con esa falta de respeto. Yo ahí no vi odio. Vi dolor, vi despedir familiares. No se encuentra el techo de la falta de respeto con lo que está pasando", comenzó diciendo Cinthia, afectada por la realidad.

Luego continuó: "Yo no perdí a mi mamá, ni a mi papá, ni a un ser muy cercano. Sí a conocidos. Pero me moviliza mucho el dolor de las otras personas".

Mirando a Carolina Balbiani con empatía, Cinthia Fernández concluyó: "Es muy fuerte verte acá, supongo que tenés un dolor interno, pero te veo fuerte y te abrazo, y abrazo a todas esas personas (que perdieron a un familiar). Es imposible no emocionarse".