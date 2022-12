Cinthia Fernández, picantísima con Evelyn Von Brocke: "Voy a contar las veces que me enfocan, como hace ella"

En noviembre del año pasado, de improviso, Evelyn Von Brocke decidió patear el tablero y renunció a su lugar Intrusos aduciendo que se sentía “destrato y ninguneo” por parte de la producción del programa, algo que le ganó un picantísimo comentario de Cinthia Fernández en Momento D.

En su momento, Ángel de Brito explicó en su cuenta de Twitter que como el contrato de Evelyn terminaba el 31 de diciembre de 2021 y no había intención de renovárselo, ella decidió irse del ciclo en un momento en el que se la veía discutir mucho con sus compañeros.

"También me cuentan que Evelyn estaba muy celosa de la participación de sus compañeras. Hacía varios planteos al respecto. Fue a la gerencia con un cuaderno y dijo: 'Virginia Gallardo habló 5 veces hoy, Paula Varela habló 8 veces, Karina Iavícoli tuvo 10 planos, Marcela Baños pestaño 5 veces...'”, agregó De Brito.

CINTHIA FERNÁNDEZ, DURÍSIMA CON EVELYN VON BROCKE, RECORDÓ QUE CONTABA LAS VECES QUE LA ENFOCABAN EN INTRUSOS

“Sentía que los conductores no le daban le lugar que ella considera que merece", cerró De Brito, sobre la particular fijación de la ex de Fabián Doman. Curiosamente, Cinthia Fernández, que estaba en el staff de LAM en ese entonces participó de este análisis y lo trajo a colación este miércoles.

En Momento D, el panel que acompaña a Mari Massaccesi analizaba el casamiento de Nicolás Tagliafico, cuando el conductor observó que Gabriel Schultz estaba “robando cámara” gracias a que el director del programa es el mismo que llevaba adelante TVR en 2006 por eltrece, ciclo que él conducía junto a Sebastián Wainraich.

“Yo voy a contar los planos como Evelina, la ex mujer de nuestro ex conductor”, anunció Cinthia Fernández. “¿Hay gente que cuenta los planos?”, quiso saber Mario, sorprendido, a lo que Cinthia respondió: “¡Sí! Anota, va y reclama. Se llama inseguridad”.