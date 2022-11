Cinthia Fernández se lastimó en el gimnasio y mostró la herida con una foto: "Se entrenó duro"

Como todos los días, Cinthia Fernández se puso a entrenar y se filmó para acto seguido compartirles a sus seguidores su rutina de gym.

Sin embargo, luego de describir con lujo de detalles cada ejercicio, compartió una inesperada foto de su dedo ensangrentado que impactó a sus seguidores.

La panelista de Momento D se lastimó entrenando y lejos de salir corriendo a lavarse la herida, se sacó una foto y la publicó. "Se entrenó duro", sentenció.

CINTHIA FERNÁNDEZ REVELÓ SI ES FELIZ

"¿Sos feliz?", le preguntaron a Cinthia a través de sus stories.

"No, solo tengo momentos de felicidad...".

"Me gustaría no trabajar todo el día, pero como estoy sola con todas las obligaciones me hace feliz sentirme orgullosa de que a mis nenas no les falte nada...".

"Se me pasa la vida, lo sé... Pero también ellas son mi vida y mi felicidad", respondió Cinthia, a corazón abierto, sobre sus hijas Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico, con quien sigue en conflicto.