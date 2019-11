Cinthia Fernández, lapidaria con Luciana Salazar tras su separación de Baclini: "Es desagradable y picaseso"

La fiesta de Los Más Clickeados 2019 de Ciudad Magazine convocó a Cinthia Fernández (31) y a Martín Baclini (36). Sin embargo, la expareja no se cruzó en el evento que tuvo lugar en el Hotel Panamericano.

Llegando sobre el cierre de la celebración digital y tras la partida del empresario rosarino, la participante del Súper Bailando habló con el notero de Involucrados de la separación y no disimuló su angustia.

"Luciana fue la gota que rebalsó el vaso. Él (Martín) dice que fue una gota en un océano... Pero yo sé lo que no se vio en la tele, los llamados, la picada de seso". G-plus

"Tengo el corazón roto, está mal. Estoy mal, pero trato de ponerle onda. Esta situación me estresa", dijo Cinthia, sobre el fin de su año y medio de amor con Baclini.

Luego remarcó que Luciana Salazar fue un factor clave en el desenlace: "Ella me parece una persona desagradable. Ella influyó en la separación, fue la gota que rebalsó el vaso. Él (Martín) dice que fue una gota en un océano, pero en mi vivencia no es así. Yo sé lo que no se vio en la tele, los llamados, la picada de seso y cómo se maneja ella como mujer". En esa línea de pensamiento, Fernández arremetió: "Ella se maneja así. No tiene muchas amigas, que yo conozca, y por algo será. El público femenino la rechaza totalmente".

Antes de cerrar el tema y por la cercana relación de amistad entre Baclini y Salazar, el cronista le preguntó: “¿Vos creés que tu ex se acostó con ella?”. Y Cinthia contestó: “No”.