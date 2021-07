Cinthia Fernández se lanzó a la política y compartió su felicidad en las redes: "¡Ya soy precandidata!"

Luego de mucho pensarlo, Cinthia Fernández se animó a la política partidaria y a través de su cuenta de Instagram compartió su alegría por haber puesto la firma para lanzarse como precandidata a diputada nacional por Unite, el mismo partido con el que llegó Amalia Granata a la Cámara de Diputados de Santa Fe.

“¡Día muy importante para mi! ¡Ya soy Pre candidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres ‘que merecen ser escuchadas’. ¡Para adelante como siempre en mi vida!”, escribió la panelista de Los Ángeles de la mañana junto a hashtag “Con voz”.

“Agradezco a la gente que le gusta y a la gente que no”, empezó diciendo en un video que compartió en sus stories. “Así cómo me tomo muy en serio mis trabajos, y la gente sabe que soy muy profesional, también me estoy tomando en serio esto. Hoy estuve de reuniones, estudio y ustedes saben lo que me cuesta dejarlas. Pero también es por ellas y por todo lo que viví en mi vida”, aseguró Cinthia Fernández, sobre su precandidatura.