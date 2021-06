Cinthia Fernández, indignada por la agresión de Alex Caniggia a Pampita: "Basta de dañar diciendo 'cornudo' a alguien"

El filoso comentario que Alex Caniggia lanzó contra Pampita para defender a su hermana Charlotte pasó todos los límites según la concepción de Cinthia Fernández.

Es que luego de la fuerte discusión al aire entre su melliza y la jurado de La Academia, el exparticipante de MasterChef Celebrity 2 disparó con inusitada agresividad: "Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana".

Y si bien al poco tiempo Alex eliminó su posteo, lo cierto es que la panelista de Los Ángeles de la Mañana lo fulminó: "Si es el pu… amo se la tiene que bancar si lo deja puesto. ¿O le habrán avisado que por eso se podía comer un juicio? Me parece que tiene que ser el pu… amo para todo".

"Le festejan todas estas pavadas a este pibe que son constantes contra las mujeres, y su madre reconoció públicamente fue cornuda. O sea que se estaría riendo de un montón de mujeres, y también de su madre". G-plus

"Basta de criticar o creer que es gracioso, o dañar diciéndole cornuda a alguien. Él se cree que es gracioso y mucha gente piensa que ese bobo es gracioso. Mucha gente se lo festeja, no seamos hipócritas. Le festejan todas estas pavadas a este pibe que son constantes contra las mujeres, y su madre reconoció públicamente fue cornuda. O sea que se estaría riendo de un montón de mujeres, y también de su madre. Basta de festejar a este nabo. Somos tan poca cosa para este nabo, siempre nos bastardea y a Argentina. ¿Por qué no se toma un avión y se pega el palo?", enfatizó indignada.

En referencia a las renuncias al Cantando 2020 y su faltazo al reality de cocina en la gala de eliminación que desencadenó su descalificación, Cinthia explotó: "Estos vagos no saben laburar".

"Ojalá que Pampita le mande una carta documento. ¿Para qué seguir dándole lugar a este mamarracho después de que denigra tanto a nuestro país? Es bizarro, amamos lo bizarro, y amamos y festejamos a todos estos bobos. No me gusta él porque es constante la falta de respeto hacia las mujeres, yo la viví, y es hasta que alguien le ponga un freno. No podemos seguir festejando esto. Todo el mundo dice que es un personaje porque el pibe es re educado, déjenme de joder con el personaje", concluyó Cinthia Fernández tras manifestar su bronca contra Alex Caniggia.