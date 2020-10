Cinthia Fernández se hartó de las clases por Zoom de sus hijas y se quejó: "¿Qué carajo aprenden los pibes en media hora?"

El aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus sigue vigente y los chicos continuan estudiando desde casa, comunicándose con sus maestros vía Zoom y siendo constantemente asistidos por sus familiares.

Sincera, Cinthia Fernández se mostró harta de la dinámica virtual que el colegio de sus tres hijas adoptó por el avance del coronavirus. "No entienden lo mal que la estoy pasando con el tema del colegio. Necesito descargarme porque no voy al psicólogo, no voy a nada", comentó la panelista de LAM (eltrece).

"La verdad que tengo ganas de llorar, esto me está haciendo muy mal. ¿A quién más le está haciendo muy mal el tema del colegio?”. G-plus

En la misma línea, a través de sus stories de Instagram, criticó con dureza a los docentes y cómo se plantearon las clases a distancia. "Que alguien me explique por qué carajo no hacen las tareas en los Zoom. ¿Por qué carajo los Zoom son de media hora? ¿Qué carajo aprenden los pibes en media hora? Claro, después te dan un batallón de libros ¿y quiénes hace las tareas? Las boludas de las madres”, agregó la mamá de Charis, Bella y Francesca.

Antes de cerrar, al borde de largarse a llorar, la panelista contó que realmente se siente muy angustiada. "La verdad que tengo ganas de llorar, esto me está haciendo muy mal. ¿A quién más le está haciendo muy mal el tema del colegio?”, sentenció.

¡No da más!