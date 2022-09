Cinthia Fernández habló de la posibilidad de volver a Gran Hermano

Siempre dispuesta a hablar de todo sin filtro, Cinthia Fernández reflexionó muy picante sobre el formato de Gran Hermano.

La panelista de Momento D apuntó muy fuerte contra el reality, que está próximo a debutar nuevamente en la pantalla de Telefe.

Y explicó contundente por qué jamás volvería a entrar a un programa así, subrayando que "usan" a los participantes.

Vale recordar que formó parte en el 2007, en la edición Gran Hermano Famosos.

CINTHIA FERNÁNDEZ APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA GRAN HERMANO

"¿Volverías a la casa de Gran Hermano?", le preguntaron a Cinthia a través de sus stories de Instagram.

"Ni ningún reality de esos. Te usan, te arman un personaje y vos después afuera arreglate... Sos la buena o la villana, depende lo que les garpe, te lo arman...".

"El único reality que me gusta es el nuevo de Challenge, el de Telefe, que es de deporte. Igual, no dejaría a mis hijas, no aguantaría", sentenció Cinthia, re picante.

¡Clarito!