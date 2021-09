Cinthia Fernández habló de las consecuencias de su lanzamiento a la política: "Tengo celulitis nerviosa"

En un divertido ida y vuelta con Ángel de Brito y sus compañeras en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández le puso humor a su relato al reconocer que se propuso tomar más agua debido a que le salió celulitis. Y en medio de las risas, la angelita le adjudicó su problema a su reciente lanzamiento a la política.

Todo comenzó cuando el conductor indagó a la panelista: “¿Encontraste tu celular? Había perdido su celular y estaba por colapsar. ¿Dónde estaba?”, preguntó. A lo que Cinthia se sinceró: “No, es que cómo fui al baño… Estoy en plan de tomar agua, entonces voy mucho al baño. Me llené de celulitis, chicas. Tengo celulitis”.

Fue entonces que Andrea Taboada intervino con otra consulta: “¿La ves o es cuando apretás?”. Y la expareja de Martín Baclini o ocultó su malestar: “No, la veo. Estoy muy cruzada con ese tema. Lo que pasa que yo tengo, se van a reír, celulitis nerviosa. A mí me dio después del post-parto, por estrés”.

“Yo estaba depresiva, estresada, no te puedo explicar cómo fueron mis partos. Si querés repasamos… Ahora me volvió a agarrar y estoy histérica. Es normal, pero no estoy acostumbrada a verme así, no lo puedo creer".

“Después de las elecciones, se me quemó la croqueta”, resumió. Y Maite Peñoñori cerró, con humor y la joven le dio la razón: “O sea que la política te sacó celulitis”, dijo, dando por terminado el tema.