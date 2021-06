Cinthia Fernández habló del emotivo reencuentro de Martín Baclini con sus hijas: "Les fue a llevar regalos, yo no tengo nada que ver"

A paso lento pero firme, las vidas de Cinthia Fernández y Martín Baclini están cada vez más entrelazadas, aunque por el momento no se habrían vuelto a reconciliar. A dos años de su separación romántica, tras dos en pareja, el fin de semana el empresario volvió a ver a las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca Defederico (6).

Y luego de que los tiernos y sinceros abrazos de Baclini con las nenas se publicaran en Instagram, la panelista de Los Ángeles de la Mañana descartó haber vuelto con Martín entre risas: “Es mi amigo, ahora la onda es decir ‘es mi amigo’”. Acto seguido, se desentendió del reencuentro de su ex con sus hijas: “Ese fue el día que le fue a llevar los regalos a las nenas, son gestiones de ellos”, aclaró en el ciclo de Ángel de Brito.

Así, Cinthia blanqueó la confianza que mantiene con Martín, quien es parte de su familia: “Yo no tengo nada que ver. Él me cae en mi casa, tiene la huella, y fue a entregarles los regalos a las chicas”. De hecho, Matías Defederico también le había dado su bendición a Baclini en la reciente charla que tuvieron, tal como el propio rosarino había admitido: “Yo me puedo ir de vacaciones con las nenas, yo puedo hacer todo lo que hago porque él me lo permite”, afirmó recientemente el empresario sobre el exfutbolista.

"Me pasa que cuando viene y me abraza, porque me abraza pero no es mi novio y me pone tensa porque no sé qué hacer. No es que me relajo y me pasan cosas…" G-plus

De todas formas, Cinthia Fernández reconoció que estar cerca de Martín Baclini le genera cosas: “Me pasa que cuando viene y me abraza, porque me abraza pero no es mi novio y me pone tensa porque no sé qué hacer. No es que me relajo y me pasan cosas… Igual, lo recibo de entrecasa, pero me puse una calza divina que me marcaba la cola, ja, ja. Tenemos diálogo fluido”.