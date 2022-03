Cinthia Fernández y Gabriel Schultz protagonizaron un filoso cruce en vivo: “No me concheteés, vos también andás en un autito divino”

Cinthia Fernández y Gabriel Schultz protagonizaron un fuerte cruce al aire en Momento D mientras debatían acerca de los cortes en Capital Federal por los reclamos que los diferentes sectores realizan en las calles.

“La gente tiene carencias y necesita protestar para conseguir algo”, dijo Rulo y la panelista sumó indignada: “Para conseguir planes, ¿por qué no tienen una contraprestación?”.

“Tienen, hacen de todo, desde hacer la comida para once millones de personas que en este país comen en comedores populares hasta barrer las calles. Si quiere un día la invito”, le respondió por su parte el dirigente del Polo Obrero.

“Discúlpeme pero yo no lo veo”, le contestó Fernández y fue allí cuando Schultz lanzó sin filtros y terminó enojando a su compañera: “No Cinthia, vos no lo ves porque no salís de Palermo”.

"No me concheteés, no me quieras poner en un lugar en el que no nene". G-plus

Entonces Cinthia disparó contra Gabriel: “No me concheteés, no me quieras poner en un lugar en el que no nene, no no. No porque a todos nos cuenta llegar, tenemos una posición económica distinta, somos privilegiados sí, pero no me conchetees”.

“Lo que dice Eduardo es cierto, pero vos decis ‘yo no lo veo’, salí, te está invitando a verlo”, continuó el periodista y Cinthia remató: “¿Vos te creés que todos los que cobran planes laburan? A mí no me bolaceés porque vos también andás en un autito divino”.

FABIÁN DOMAN, DE MEDIADOR ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y GABRIEL SCHULTZ

Tras ver el picante ida y vuelta entre Cinthia Fernández y Gabriel Schultz en televisión, Fabián Doman intentó mediar entre sus diferentes posturas.

“La postura de Cinthia es que no todos los que cobran planes trabajan y la de Schultz es que la mayoría trabaja. Es difícil de dirimir porque los dos tienen razón”, sentenció el conductor en Momento D.