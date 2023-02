Cinthia Fernández fue letal con Luciano Castro por un comentario que hizo sobre Flor Vigna: "Espantoso"

Cinthia Fernández despliega su rol de panelista en TV y en las redes sociales. Y un ejemplo de eso fue el letal tweet que le dedicó a Luciano Castro, repudiando sus declaraciones radiales sobre su novia, Flor Vigna.

"O sea, ¿el día que quiera la fleta? Espantoso me pareció el comentario de él para con Flor", tuiteó Cinthia Fernández, adjuntando la nota del actor, hablando de su relación de pareja con la cantante.

QUÉ DIJO LUCIANO CASTRO SOBRE SU NOVIAZGO CON FLOR VIGNA

"Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no está en sus planes de vida", dijo Luciano Castro en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

Y agregó: "Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos". Luciano Castro es padre de Mateo, Esperanza y Fausto.