Cinthia Fernández y Floppy Tesouro se sacaron chispas en un fuerte cruce en el Cantando: "Menos mal que no sos jurado"

Bastaba que salte una chispa nomás para que explote la interna entre Floppy Tesouro y Cinthia Fernández en la pista de Cantando 2020, y el viernes sucedió. Y si la discusión no pasó a mayores fue porque en realidad Cinthia no quiso seguirle el juego a Floppy, quien buscó la polémica con sus palitos.

Primero, Tesouro se quejó del jurado: “En la última gala me pareció que el jurado fue más exigente conmigo que con los demás, pero igual yo trabajo mucho. Todo lo que nos dicen es productivo… Pero siento esto en esta instancia. Igual, a veces es bueno que te hagan eso porque me parece que uno puede dar mucho más cuando lo exigen y lo tomo desde ese lugar”.

Luego, dirigió sus cañones a Cinthia luego de que Ángel de Brito le recordara que Fernández había asegurado “que cantó mejor” que ella. Risueña, Floppy chicaneó: “Siempre dice algo, no sé por qué siempre dice algo. ¿Que cantó mejor que yo? Ah, bueno. Lo dejo a su criterio”.

Asombrada, la panelista de Los Ángeles de la Mañana reconoció: “¿Yo dije eso? No recuerdo. Vivo diciendo un montón de cosas, y si dije eso me hago cargo. Pero yo no soy Celine Dion, soy un perro”. Más allá de la autocrítica de su competidora, Tesoro insistió implacable: “¡Menos mal que no sos jurado! Zafé”.

“¡Vos tampoco! Pero se ofende Estamos en un programa de espectáculos y opinamos de todo. Tengo la mejor aparte con vos”, replicó Cinthia con rostro entre sorprendido e indignado. Al final, Floppy Tesouro fue filosa para clausurar su discusión con Cinthia Fernández: “Pero siempre que prendo LAM, porque los veo todas las mañanas, ella siempre alguna tira y yo no digo nada. No contesto, me ocupo de mí. Como dijo Moria Casán, pirámide de vaselina, todo me resbala. Es así, chicas, que digan lo que quieran”.