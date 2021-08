Cinthia Fernández estalló de bronca contra Ana Rosenfeld en vivo tras opinar de Wanda Nara: "Despectiva, nada"

Un inesperado choque se dio en Los Ángeles de la mañana cuando Cinthia Fernández terminó teniendo un picantísimo ida y vuelta con Ana Rosenfeld, que estaba en un móvil… ¡por Wanda Nara!

“Que se quede con el make up y ya está”, aseguró Cinthia, cuando Ángel de Brito le preguntó a la abogada si existía la posibilidad de que la esposa de Mauro Icardi participe en MasterChef Celebrity y en alusión a la línea de maquillajes que lanzó. En ese momento la letrada mostró sus diferencias.

“Yo no sería tan despectiva porque que vos hagas make up no significa que no puedas hacer otras cosas”, señaló Rosenfeld y Cinthia saltó con todo. “No, no, no. ¡Pará, pará! ‘Despectiva’, nada, querida”, lanzó, a los gritos mientras el conductor se mostraba irónico y le pedía que baje los decibeles. “Cinthia Fernández, la diputada. Tranquila, tranquila, Cinthia”, decía.

Cinthia: "¡Dejame de hinchar! No pongas en mi boca palabras que no dije e interpretaciones que no hice". G-plus

“No me lo banco. No fue despectivo para nada. No hagas interpretación de mis palabras. Dije ‘que se quede con el make up’. ¡Dejame de hinchar! No pongas en mi boca palabras que no dije e interpretaciones que no hice”, siguió, enojadísima mientras De Brito le pedía un que “hablemos como seres humanos”.

Rosenfeld: "¿Hablo yo, hablás vos o me interrumpís?". G-plus

Mientras tanto Rosenfeld permanecia en silencio. “¿Hablo yo, hablás vos o me interrumpís?”, alcanzó a decir, pero Cinthia seguía. “Y vos no me vengas a hablar de maltrato que acá maltrataste a un compañero”, aseveró, mientras Ana, quien es representante legal de Luciana Salazar, usaba un “no voy a discutir”.

“Lo dije porque es una manera de decir que Wanda se quedé con el make up y no venga acá a laburar por dos mangos”, concluyó Cinthia Fernández, tras pelearse con Ana Rosenfeld.