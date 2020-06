Cinthia Fernández 'escrachó' a su empleada, que tenía una botella de vino escondida: "Se emborracha porque no nos aguanta"

Cinthia Fernández pasa la cuarentena junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca; y junto a Carmen, la empleada que la ayuda con las tareas del hogar y el cuidado de las niñas.

En las últimas horas, Cinthia compartió en Instagram Stories una serie de divertidos videos en los que muestra que junto a sus hijas encontraron una botella de vino en el baño del cuarto de Carmen:“¡Tiene un vino encanutado en el baño!”, exclamó la panelista mientras la mujer se reía a carcajadas ante el “descubrimiento”.

Luego, Fernández contó que le llegaron ofertas de canjes para la bebida de Carmen: “Me tapó el agua, le quieren enviar vinos a Carmencita.... debido al hallazgo en mis historias (tiene un tinto encanutado en el baño)”.

La empleada no dudó en aceptar la propuesta: “¿En serio? Aceptá, por favor. Me vienen bien para esta cuarentena”. En tono de broma, Cinthia le preguntó a una de sus hijas: “¿A vos te parece bien que Carmen se clave un vino todas las noches? Es una borracha. Es porque no nos aguanta más, por eso se emborracha”.