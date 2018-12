Cinthia Fernández, durísima con Jimena Barón tras coronarse finalista del Bailando: "Bailaba mal, fue la peor"

En la puerta de la semifinal de Bailando 2018, Cinthia Fernández se despidió del certamen de Marcelo Tinelli, sin ocultar su enojo con algunos de los participantes y ciertas elecciones del jurado: Florencia Peña, Laurita Fernández, Marcelo Polino y Ángel de Brito.

A menos de 24 horas de la final del Bailando, Cinthia visitó Los Ángeles de la Mañana y fue durísima con la participación de Jimena Barón, quien disputa la final esta noche contra Sofi Morandi y Julián Serrano.

"No es nada contra Jimena, pero pisaba huevos, estaba chueca. Se mereció ir más de una vez ir al teléfono. Fue la única que involucionó en el Bailando". G-plus

"Cuando la salvaron en el tango dije 'ustedes están ciegos'. No sé si tomaron antes de eliminar. No es nada contra Jimena, pero pisaba huevos, estaba chueca. Se mereció ir más de una vez ir al teléfono. Fue la única que involucionó en el Bailando”, le dijo Fernández a De Brito, quien se excusó: "Tengo tres personas al lado que veían a Eleonora Cassano”. Luego, Ángel cometió un sincericidio: “Con el jurado la salvamos porque la queríamos ver en la final".

Indignada, la modelo acotó: "Yo no lo puedo creer... Y no es una cuestión de querer o no, yo estoy hablando de baile y fue la peor. Jimena bailaba mal y se lo dije en la cara".