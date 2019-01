Cinthia Fernández disparó una polémica frase sobre Fede Bal: la fuerte reacción del actor

La escandalosa separación de Federico Bal (29) y Barbie Vélez (24), en la que hubo un cruce de denuncias por violencia de género en 2016, volvió a ser tema de actualidad con el arribo de la expareja a Mar del Plata, para hacer temporada de teatro, cada uno por separado.

Amiga del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, Florencia de la Ve le dio un móvil a Los Ángeles de la Mañana en el que sostuvo que confiaba en Federico y que creía en su inocencia, respecto a la denuncia que le hizo la hija de Nazarena Vélez.

"Dijiste que, por experiencia propia, sabés que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño. Te pido que te retractes. No voy a permitir más que me ensucien gratis", dijo Fede. G-plus

Sin embargo, una fuerte pregunta de Cinthia Fernández descolocó a la capocómica e hizo que el propio actor le pida que se retracte por su comentario a través de Twitter.

"Sé que me vas a decir que no, pero han salido numerosas noches y a mí, por experiencia propia, me consta que Federico cuando ingiere alcohol se pone un poco agresivo. ¿No es un poco irascible? ¿No te ha pasado?”, le consultó Cinthia a Flor. Y De la Ve respondió con seguridad: "No, nunca, y lo he visto de muchas maneras, pasado, no pasado... Pero agresivo, nunca. Yo pertenezco a un colectivo de actrices y nunca avalaría a un tipo golpeador. Nunca lo haría".

Al escuchar el fuerte comentario de Fernández, Fede rápidamente le mandó un tweet, evidenciando su enojo: "Hola @cinthifernandez. Hoy dijiste que, por experiencia propia, sabés que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis".

Hasta el momento, la panelista de LAM no se hizo eco del mensaje del actor. ¿Mantendrá su palabra o le pedirá disculpas?