Cinthia Fernández, despedida de Involucrados: "Es un momento difícil para mí, no me lo esperaba"

No es el mejor fin de año en el plano laboral para Cinthia Fernández. El viernes pasado, la participante de Bailando 2018 quedó afuera de ShowMatch por voto telefónico contra Mery del Cerro. Además, la producción de Involucrados, conducido por Mariano Iúdica y Pía Shaw por la pantalla de América, decidió desvincularla del ciclo en el que oficiaba de panelista.

-¿Te despidieron de Involucrados?

-Si, es cierto.

-¿Te dijeron por qué?

-La verdad es que los motivos los desconozco.

-¿Y cómo estás?

-Lo único que te puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo.

-¿Te tomó por sorpresa la decisión?

-No me esperaba esta noticia. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo.

-¿Te dieron alguna explicación?

-Creo que hice un trabajo muy bueno durante todo el año. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, qué vamos a hacer.