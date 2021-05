Cinthia Fernández se defendió tras el fuerte descargo de Mar Tarrés en su contra: "Ella siempre despotrica contra las flacas"

Este jueves en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández volvió a arremeter contra los mensajes que Mar Tarrés publica en las redes sociales, luego de que la influencer la acusara de “generar odio” contra ella. Ángel de Brito le advirtió a su panelista que la participante de La Academia está dispuesta a llevar este tema a la Justicia, y ella señaló que lo único que hace es exponer su “odio contra las flacas”.

“Dice que por culpa tuya tuvo que cerrar Twitter otra vez, y encima te llevará a la Justicia”, le dijo Ángel a Cinthia. “Nos estamos perdiendo un gran aporte en las redes sociales. Tiemblo, estoy temblando. ¡Tengo mucho miedo!”, le contestó la panelista que, acto seguido, explicó por qué se enfrenta a ella en ese ámbito.

“Ayer tuvo unas disculpas, que no fueron como las que hizo en Instagram y después borró, como haca siempre. Pasó igual que con el descargo de Paz Cornú, que es odio para las flacas. Ella dijo yo era gordofóbica y justo a mí no me puede decir eso”, protestó Cinthia, buscando un mensaje que le llamó particularmente la atención.

"Siempre despotricando contra las flacas con el tema de la anorexia" G-plus

“Ayer manifesté que no le creía las disculpas en mis redes sociales porque no entendía cómo las borró y, acto seguido, me llegó una historia de ella, siempre despotricando contra las flacas con el tema de la anorexia. Compartió el mensaje de una seguidora que dice que las anoréxicas no pueden pensar porque les falta azúcar en el cerebro”, dijo Cinthia exhibiendo un mensaje que publicó la Mar Tarrés en sus stories de Instagram.