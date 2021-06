Cinthia Fernández cruzó en vivo a Mar Tarrés tras escucharla decir que la discriminan en las redes: "Vos también sos cruel"

El desembarco de Mar Tarrés en La Academia incrementó la popularidad de la comediante, modelo plus size e influencer. Sin embargo, esa transición, de las redes a la pantalla, ya le trajo consecuencias: la semana pasada, Mar cerró momentáneamente Twitter tras convertirse en tendencia por una desafortunada frase sobre los judíos. El lunes pasado, la joven volvió a marcar la cancha en la red social del pajarito por el modo en el que se refirió a su profesora de canto trans.

En ese agitado marco, más el análisis personal sobre el sobrepeso, la discriminación y la belleza hegemónica que suele hacer en Instagram, Mar reflexionó en LAM sobre la violencia que recibe en las redes sociales y Cinthia Fernández no dudó en apuntar contra ella.

El cruce entre Cinthia y Mar en Los Ángeles de la Mañana:

Mar: -En las redes son muy crueles, pero lo tomo como que es parte de estar expuesta. No le vas a cambiar la cabeza a todo el mundo. La gente se burla de todo, hoy por hoy. No es que nos atacan a los gordos. Tengo una sobrina con Síndrome de Down y me dicen '¿cómo le vas a poner eso?'.

Cinthia: -Coincido, pero a veces vos también sos cruel en las redes sociales.

Mar: -Arrancó Cinthia…

Cinthia: -Coincido con todo lo que decís y no comparto que te lo hagan. Además, exponerlo está bueno. Pero vos también la pifiás. Recién dijiste 'hay una flaca comiendo hamburguesa'. No te compares. Vos te autodiscriminás. Entonces, después pedir que no discriminen… Y te lo digo con todo el amor del mundo, pero vos también lo hacés. El otro día no supiste explicar algo sobre la anorexia y lo borraste. Eso no estuvo bueno. Tenés que ser autocritica.

Mar: -La publicación no duró ni una hora y media. Mi seguidora, la entiendo como chica gorda que le duele un montón dar explicaciones sobre su salud por ser gorda, dijo que a las anoréxicas no se las juzgan como se me juzga a mí. Yo en la siguiente historia de Instagram lo usé como un ejemplo…

Cinthia: -No fue un ejemplo, fue re despectivo... No repliques esos mensajes. Hay un montón de chicas que sufren (anorexia).