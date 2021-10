Cinthia Fernández cruzó a Silvina Luna por su relación con el ex de Floppy Tesouro: "Fueron pareja"

Cinthia Fernández cruzó sin filtros a Silvina Luna por su vínculo con Rodrigo Fernández Prieto. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista le dijo a la modelo por qué no cree en su amistad con el exmarido de Floppy Tesouro.

“A mí me llegó que ustedes en algún momento fueron pareja en Ibiza y que él te declaró su amor. Si ustedes estaban acostumbrados a esta rutina de irse todos juntos, no me cierra si te hace ese planteo”, le dijo la angelita.

Entonces Silvina le respondió: “Porque a ella le influye que los medios digan todo esto; ella se estaba separando y entendió que yo no tendría que haber ido porque los medios iban a decir cosas. Yo soy conocida e iban a hablar de mí”.

"Ella se estaba separando y entendió que yo no tendría que haber ido a Panamá porque los medios iban a decir cosas". G-plus

SILVINA LUNA DESMINTIÓ HABERSE PELEADO A LOS GRITOS CON FLOPPY TESOURO

Silvina Luna habló de la supuesta pelea que protagonizó con Floppy Tesouro en un evento esta semana y explicó qué fue lo que pasó realmente.

Más sobre este tema Floppy Tesouro habló tras su discusión con Silvina Luna: "Tuvimos una charla pendiente y resolvimos las diferencias"

“No estábamos a los gritos, son unos exagerados. Estábamos en la misma mesa con la hermana, con la madre, todos en familia. Ahí hablamos de algo que a ella le había molestado”, contó en LAM.

Luego, Silvina detalló: “Ella iba a ir con nosotros a Panamá y dijo que yo no tendría que haber ido porque justo se habían separado y los medios iban a inventar todo esto. Pero yo ya tenía el pasaje comprado y no quería dejar de ir”.