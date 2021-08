Cinthia Fernández cruzó a Gladys Florimonte por ironizar con su candidatura: "Vos dijiste que si yo ganaba te ibas del país"

Habían pasado solo unos minutos del comienzo de Los Ángeles de la mañana cuando Cinthia Fernández tuvo un fuerte chispazo con Gladys Florimonte, invitada como “angelita” por ironizar por su precandidatura a diputada nacional.

“Cinthia va a ser diputada”, buscó Ángel de Brito a Gladys. “Sí, ya sé. ¡Felicitaciones, Cinthia! No me saludaste recién”, disparó la humorista mientras la modelo lanzaba un “¡qué falluta!”.

“¿Ya estás preparando las valijas para irte? Porque ella dijo que si yo ganaba como diputada se iba del país”, lanzó, molesta por el chiste que había hecho la actriz. “Bueno, pero fue una humorada”, se excusó Florimonte.

Cinthia:- Puedo no ganar, te doy el changüí…

G:- Espero que ganes, te lo digo de todo corazón. Fue una humorada, no te podés enojar por eso.

C:- No me enojé, estoy respondiendo con humor.

