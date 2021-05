Cinthia Fernández contó su visceral reacción tras ganarle un juicio a Matías Defederico: "Me largué a llorar"

Tras varios años de reclamos, la Justicia le dio la razón a Cinthia Fernández (32) en la causa por alimentos que le inició a Matías Defederico (31), su exmarido. “Muy feliz” por la noticia, la panelista de Los Ángeles de la Mañana comentó: “Hicieron firme la sentencia por la deuda por alimentos que él tiene conmigo, desde hace dos años que mantengo a mi casa porque me pasa un dinero que es muy mínimo, y no lo que firmamos. La justicia lo va a embargar y voy a ir por la casa, quiero que quede a nombre de mis hijas”.

Conociendo la lucha de su compañera, Pía Shaw indagó: “¿Qué te pasó cuando viste esa sentencia?”. Con una mezcla de alegría y angustia, la madre de las mellizas Bella y Charis (7), y de Francesca Defederico (6) explicó: “Me largué a llorar como una boluda, y lo digo y me emociono. Porque es muy difícil todos los meses. No es que lloro por la guita, yo laburo y no me falta nada, gracias a Dios. No paro de laburar, y es un esfuerzo muy grande mío”.

“También por la crítica de ‘ésta está mintiendo, lo quiere vivir’. Y no, en realidad es lo que corresponde y lo que está firmado… Y para mí es un gran alivio. Aparte, yo nunca lo viví, cuando nos casamos tenía mi plata”, continuó.

Apenas Ángel de Brito se conectó vía webcam desde Miami, la angelita se explayó: “Por fin una buena. Estaba justo con mi vieja, que la llevaba al trabajo, fue ‘wow’, me desahogué. Y cuando se bajó del auto me largué a llorar. Porque delante de ella no iba a llorar, y lloro de emoción, de felicidad. Para mí es un alivio, estoy agradecida de que la Justicia haya manifestado que era lo que correspondía, porque no pedía nada de más, simplemente lo que firmé”.

Además, Cinthia Fernández destacó la ayuda de Martín Baclini: “El mérito es de Martín, él me ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela como abogado”.