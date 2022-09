Cinthia Fernández contó el repudiable gesto de Defederico con su hija por no quedarse a dormir en su casa

En medio de su escandalosa pelea con Matías Defederico, Cinthia Fernández dio una nota a Intrusos donde cuestionó sin filtro la actitud que tuvo el exfutbolista con Francesca, la hija que tienen en común y con quien también tiene a Charis y Bella.

“Un día, Charis viene de la casa del papá con un juguete y Francesca le dice ‘¿y qué me compraron a mí?’. Y mi hija le responde ‘me dijo papá que nada porque vos no te quedaste en la casa’. O sea, él le mandó a decir que no le compraba un juguete porque no se quedó en la casa del papá”, comenzó diciendo Cinthia en vivo.

“Y yo, como tengo en la baulera juguetes archivados o de canjes, sorteé el momento y le dije ‘pero mamá tiene un regalo mejor’ y ahí fui y le di un regalo. ¿Es algo material? Sí. Pero no estoy yendo al punto material. Vos no podés castigar a una criatura así le regales una pulsera o un oso gigante porque no fue a tu casa”, agregó.

Y cerró, visiblemente furiosa: “La otra vez también. La llevaba a una cama saltarina si se quedaba a dormir en la casa del papá. ¿Qué es esa manipulación? Le tendría que decir ‘vení hija, yo después te llevo a la casa de tu mamá. No te tenés que quedar a dormir’. Así se manejan las cosas y no decirle ‘no venís’”.