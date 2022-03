Cinthia Fernández comparó las separaciones de Jorge Rial de Loly Antoniale y Romina Pereiro: "Ahora él está triste"

Cinthia Fernández analizó la fuerte reacción que tuvo Jorge Rial contra Pampito, por opinar sobre su separación de Romina Pereiro, y no dudó en comparar esta ruptura del conductor con la de Loly Antoniale.

"No estaba con esta actitud cuando se separó de Loly. Ahora lo noto bien, y triste", comenzó diciendo la panelista en Momento D, el nuevo programa de Fabián Doman, tras ver una nota de Rial hablando con amor de la nutricionista.

Luego, Cinthia profundizó su punto de vista: "Para mí está mal, por eso reacciona así con Pampito. A diferencia de otras separaciones, está mal".

"Porque es un tipo que ha hablado de la vida privada de todo el mundo. Entonces decís '¿cómo le puede molestar?'. Porque él la tiene más clara que nadie", concluyó la panelista, con contundencia.

FUERTE ENOJO DE JORGE RIAL CON PAMPITO

Luego de confirmar en primera persona su separación de Romina Pereiro, a casi tres años de su casamiento, Jorge Rial le dedicó unos minutos a Pampito, con quien se molestó por el supuesto modo intrusivo que indagó e informó sobre su ruptura.

"Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien, ahora cuando entra Pampito, por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar", dijo el conductor en su programa radial, Argenzuela.

Acto seguido, Rial ninguneó a su colega: "Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás. No, muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen".