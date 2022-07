Cinthia Fernández celebró que Rodrigo de Paul no pueda ir al Mundial si no llega a un acuerdo con Camila Homs

Esta mañana habló Chiqui Tapia, presidente de la AFA, sobre el conflicto judicial que mantienen Rodrigo de Paul con su ex, Camila Homs que en caso de no llegar a un acuerdo, haría que el futbolista se pierda el Mundial Qatar 2022 en caso de que no lleguen a u acuerdo por la cuota alimentaria. La medida fue festejada por Cinthia Fernandez.

“Qué bien que no lo dejen ir al Mundial si no llega a cumplir con la cuota alimentaria. Qué bien que pasen estas cosas”, escribió la panelista de Momento D desde sus stories de Instagram, junto a emojis de aplausos por la medida que puso la FIFA, en medio de los conflictos que mantiene con su expareja, Matías Defederico.

"Para ir Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, sobre algo de género. Es lo que marca el reglamento FIFA", especificó el dirigente, sobre la exigencia que estableció la organización.

"Qué bien que no lo dejen ir al Mundial si no llega a cumplir con la cuota alimentaria". G-plus

LA MAMÁ DE MATÍAS DEFEDERICO CONTÓ POR QUÉ EL EX DE CINTHIA FERNÁNDEZ NO VE A SUS HIJAS

Al conflicto entre Matías Defederico y Cinthia Fernández por sus hijas, se sumó la madre de él, Analía Frascino, que salió a defender a su hijo y criticó con todo a la panelista de Momento D. La mujer aclaró que Matías no verá a sus nenas por un tiempo y explicó por qué tomó esta decisión en conjunto con su abogada.

"No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia, solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada", contó Analía en diálogo con el ciclo A la tarde.

Además, Analía aclaró que el futbolista "no es un padre abandónico", sino un padre que "tiene miedo de ir preso". Y explicó por qué. "Como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género...". "Hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”, sentenció.

