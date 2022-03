Cinthia Fernández le buscó los piojos en vivo a Rulo Schijman: "¡Te juro que encontré uno!"

Con su inclusión como panelista en Momento D, Cinthia Fernández no para de generar titulares en el ciclo que conduce Fabián Doman todas las tardes en eltrece, y en esta ocasión, la bailarina protagonizó un divertido momento junto a su compañero Rulo Schijman.

Todo comenzó cuando el cronista, que se encontraba en estudios suplantando a Carmela Bárbaro que se ausentó para estar junto a Gerardo Rozín y su hija, contó que en una ocasión descubrió que un piojo había depositado una liendre en su enredada cabellera.

“Dicen que después de los 30 años no te agarran, pero una vez me picaba y me encontré una liendre”, recordó Rulo. Tras explicar cómo hace para detectar y quitar esos insectos de su cabeza, Silvia Fernández Barrios notó que se rascaba la cabeza y con eso suscitó la curiosidad de Cinthia.

CINTHIA FERNÁNDEZ LE ENCONTRÓ ALGO EN LA CABELLERA A RULO

Rulo fue abordado por Cinthia Fernández, que quiso saber si era capaz de detectar algo en la cabellera de Schijman. “¿Lo puedo revisar?”, dijo la mamá de Charis, Bella y Francesca mientras Gabriel Schultz y Pampito se alejaban del cronista rumbo a otros asientos.

La bailarina comenzó a escudriñar en la cabeza de Schijman mientras un graph señalaba “le buscamos los piojos a rulo”. “Con el espíritu de Chiche Gelblung, Cinthia va a revisar a Rulo. Esta es la hora de revisar piojos en los chicos”, señaló Fabián Doman.

“¡Tiene mucho pelo! ¡Pará, pará, pará! ¡Ay, te juro que te encontré uno! ¿Esto qué es? ¿Estoy loca? ¿Sabés que sí? ¿A ver si suena?”, dijo Cinthia Fernández, dirigiéndose a la cámara a mostrar lo que logró encontrar en la cabeza de Rulo, y luego aplastando eso contra una mesa.