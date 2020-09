Cinthia Fernández arremetió contra Matías Defederico: "Es un nabo, no da lo que hizo con los likes"

Apenas se supo que Cinthia Fernández no continuaría en El Show del Problema, a Matías Defederico no se le ocurrió mejor idea que darle like a picantes mensajes contra la madre de Bella, Charis y Francesca Defederico. El tweet más filoso fue: "Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será, igual tiene un Instagram, que no para de facturar, y un ex que le pasa plata para sus hijas, no pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes".

Ese fue un punto de inflexión para Cinthia, quien estaría cerrando su incorporación como participante a Cantando 2020. A las pocas horas, también a través de Twitter, ella fue fulminante: "Al padre de mis hijas le voy a contestar clarito y al pie: dejá de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas por casi-completo porque con lo que vos ‘podés dar’, que no es lo que firmaste, tenés una ejecución de deuda en la cuota alimentaria”.

"No me parece que haga eso si yo banco la olla de mi casa. Y de verdad que no le hago ningún quilombo”. G-plus

Y pasados 10 días, Cinthia fue más reflexiva y calma para repudiar la provocadora actitud de su exmarido desde el piso de Los Ángeles de la Mañana: “Es un nabo porque a mí no me gustó lo que hizo con los likes. Me parece que no da y que es un desagradecido con la mujer que cuida a sus hijas, y que las cría solas”.

“Y no es por llorar, sino que digo que las crío sola porque es un hecho. Estando Matías o no. Él por ejemplo ahora no las puede ver porque se fue a jugar y abrieron todo. Pero el año pasado también por trabajo él venía una vez por mes y yo nunca se lo reproché. No me parece que haga eso si yo banco la olla de mi casa. Y de verdad que no le hago ningún quilombo”, cerró Cinthia Fernández enojada con Matías Defederico.