Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico tras conocer el acuerdo de Paulo Londra con su ex

En medio del conflicto entre Matías Defederico y Cinthia Fernández por la cuota alimentaria de sus hijas, un seguidor de Twitter comparó el dinero que le pasa el futbolista a la panelista con el acuerdo de Paulo Londra y Rocío Moreno.

Vale recordar que después de varias idas y vueltas el cantante y su expareja, con quien tiene dos hijas, llegaron a un acuerdo en la Justicia.

"Acuerdo Londra~Moreno $450.000 + todos los ítems detallados: casa, impuestos de la casa, auto, obra social de las dos nenas y la madre, banco de células madres, colegio y actividades extras", informó Ángel de Brito en Twitter.

Entonces, una mujer contestó que después "matan" a Cinthia porque Matías le pasa 55 mil pesos por sus tres nenas. Y otra usuaria defendió al futbolista.

"No podés comparar lo que gana Londra, genera millones y millones de dólares permanentemente. Es un vuelto para él eso. El ex de Cinthia no pasa caprichosamente $55.000, la suma la fijó la Justicia de acuerdo a sus ingresos. No se casó con Messi, se casó con un tipo clase media", expresó.

FIRME REACCIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ A LA USUARIA QUE DEFENDIÓ A SU EX

"Ahí está cuando hablan al pedo... Señora, la Justicia estableció 140 lucas y él pasa 55. ¿De qué habla? Cállese por favor. Vacaciones en avión, comidas afuera todos los días, se compró una casa, negocio, auto después de separado. Vamos, cállese", sentenció Cinthia, poniéndole los puntos.

¡Clarito!