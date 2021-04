Cinthia Fernández analiza denunciar a Matías Defederico por violencia de género: "Tengo todas las pruebas"

Este domingo, Cinthia Fernández relató en Almorzando con Mirtha Legrand una desgarradora anécdota de violencia de género que vivió junto a Matías Defederico en la que una de sus hijas resultó seriamente lesionada. Además, la bailarina le contó a Juana Viale que evalúa junto a su abogado denunciar judicialmente a su exmarido, que “cuenta con todas las pruebas” a su disposición, y que solo la detiene lo que puedan llegar a pensar sus tres hijas sobre esa decisión.

Cinthia contó que no denunció antes a su ex porque él “la tiene amenazada” con la captura de un chat que ella empezó a propósito para ponerlo celoso. “Una noche me trató mal mientras cenábamos, (…) y después se fue a bailar con una mina porque no volvió en toda la noche. Y entonces le mandé un mensaje a un amigo para dale celos. (…) Y él me amenazó todo este tiempo con contar eso y que mis hijas se enteren públicamente de que su madre había roto la familia”, explicó Fernández antes de reconocer que está a punto de dar el paso inicial a un proceso judicial.

“Yo le conté esto a mi abogado y hoy estoy consultando a una persona. Es difícil tomar la decisión. Tengo todas las pruebas: mis entradas a los hospitales, los chats, las fotos, tengo todo. De hecho, tenía la placa de mi dedo, cuando me pasó eso. Mi hija es una prueba viviente, lamentablemente. La verdad es la verdad”, dijo la bailarina, en referencia a la ocasión en que una de sus nenas salió herida por un golpe que iba dirigido a ella.

“Siempre me pesa el ‘qué dirán’ mis hijas, si ellas me lo van a reprochar, si me van a acusar de haber denunciado al padre, un montón de cosas”, cerró Cinthia. “Yo no te conozco, pero a mi me dicen de todos que sos una mamasa, que sos una leona, que son tres, que te la bancaste siempre sola, que ponés el cuerpo. Los hijos ven el esfuerzo de los padres”, la consoló Juana Viale.