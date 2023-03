Cinthia Fernández acusa a Matías Defederico y a su exsuegra de crearse cuentas truchas para "stalkearla"

La relación de ex que tiene Cinthia Fernández y Matías Defederico está muy lejos de alcanzar la paz. Ahora la bailarina se despachó contra su ex, la madre y la hermana de él... ¡y ahora volvió a la carga!

“¿Lo seguís en Instagram a tu ex o alguien te pasa data?”, le preguntó un seguidor en Instagram y la panelista de Nosotros a la mañana hizo una revelación. “¡Los tengo bloqueados a todos! Y la verdad, alta paja hacerme cuentas truchas como hacen ellos”, aseguró.

“A él ya le bajé tres y sigue teniendo. A la madre ocho y sigue teniendo. Después tiene la cara de poner ‘soltar’”, contó, picantísima para lanzar un tremendo remate. “A dejar las frases de sobre de azúcar”, lanzó.

CINTHIA FERNÁNDEZ CRUZÓ A SU CUÑADA, LA HERMANA DE MATÍAS DEFEDERICO

Cinthia Fernández le dedicó un tremendo mensaje a una persona, a quien no nombró, y saltó su excuñada, la hermana de Matías Defederico, asegurando que la panelista le habría deseado la muerte a su mamá. "Mientras vos hacés videos hablando y deseándole la muerte a mi mamá, nosotros pasamos un domingo en familia, espero que algún día puedas lograrlo", le dijo su excuñada, muy picante.

Enojada por la respuesta de la joven, Cinthia le dedicó un tremendo mensaje vía stories de Instagram, haciendo hincapié en que jamás se refirió a su exsuegra, y que si ella se hace cargo de sus palabras no es su problema. "Me dicen por cucaracha que alguien se hace cargo. Tranquila pichona de víbora, no di nombres, no te pongas nerviosa. El año tiene 365 días, no juegues al family game cada seis meses. Ah, soltame”, escribió.

Sin embargo, acto seguido, charló con Intrusos y fulminó a su excuñada, haciendo hincapié en que es "un pichón de víbora", igual que su madre, en referencia a la mamá de Matías.

Foto: Instagram Stories