Cinthia Fernández abandonó la grabación de Pasapalabra en medio de una crisis nerviosa: "No paraba de llorar"

Todo estaba listo el martes por la tarde para que Cinthia Fernández grabara su participación en Pasapalabra, el exitoso ciclo de entretenimientos de eltrece que conduce Iván de Pineda. Sin embargo, de un momento a otro, la bailarina abandonó el canal en medio de un ataque de llanto.

Así lo contaron en Siempre Show (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine) Noe Antonelli y Tomás Dente, quienes estaban en el lugar ya que también formarían parte del programa.

“Hubo un escándalo total con Cinthia en eltrece y te vamos a dar todos los detalles porque tuvo la mala suerte de que Tomy y yo estábamos ahí. Fue hoy a la tarde, iba a participar de Pasapalabra, estaba convocada a las 14, llegó 14:15 porque estaba cortada la 9 de Julio y se demoró un poquito. Estaba maquillándose y entró en una crisis nerviosa. Empezó a llorar sin parar y las maquilladoras intentaron contenerla. Estamos preocupados porque se fue así y no atendió más el teléfono. ”, contó Noe.

Antonelli reveló que incluso Iván de Pineda, conductor de Pasapalabra, se acercó a hablar con Cinthia: “Nos cuentan que recibió un mensaje o estaba chateando con alguien y, de repente, se puso así. Empezó a llorar y a decir 'me quiero ir'. Ni siquiera Iván de Pineda, que se acercó a hablar con ella, la pudo retener. Estaba totalmente fuera de sí, diciendo 'me quiero ir, me quiero ir'”.

Entonces, Dente sumó: “Se hablaba de un ataque de angustia. Es lo que decían las maquilladoras, que intentaban contener este estado de alienación en el que estaba. Una productora la agarró de la mano y le dijo 'en este estado tan tembloroso en el que estás, de ninguna manera podés irte manejando'. Así y todo no la pudieron retener”.

Noe resumió el mal momento que vivió Fernández: “Las maquilladoras nos dijeron que nunca la habían visto así, no podía parar de llorar. Había llegado lo más bien y le pasó esto. Ella se va, con todo lo que significa plantar la grabación de un programa”.

Horas antes, Cinthia había realizado un llamativo posteo en Instagram después de que Martín Baclini hablara en LAM sobre el fin de su relación: “Te dejan ir tan fácil porque en el fondo ya no querían tenerte, y le hiciste un favor yéndote primero. No te engañes pensando que te extraña, porque quien te extraña hace hasta lo imposible por hablarte, verte por lo menos qué siente”. Al rato de estar publicado, se arrepintió y eliminó el posteo de su red social.