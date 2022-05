Chyno Agostini contó cómo vivió la adicción de Nazarena Vélez a las pastillas: "Eran épocas dolorosas"

Chyno Agotini contó en una entrevista con Telefé Noticias cómo vivió la adicción de Nazarena Vélez a las pastillas.

“Nazarena tomaba muchas pastillas en un momento por la depresión”, le comentó la periodista y el músico dijo: “Me enteré que casi se muere por eso”.

“Me puse triste pero entiendo a mi madre porque eran épocas dolorosas de ella y tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, se hizo fuerte a base de golpes”, reflexionó Chyno.

Más sobre este tema Nazarena Vélez habló sobre las acusaciones contra su hijo Chyno Agostini: "A veces le va bien y otras no tanto"

CHYNO AGOSTINI HABLÓ DE CÓMO LA VE HOY A NAZARENA VÉLEZ

Chyno Agostini habló de cómo la ve hoy a Nazarena Vélez e hizo referencia también a su exposición mediática: “No me molestaba su exposición, me fui adaptando”.

“¿Hoy cómo la ves?”, le consultaron desde Telefé Noticias al hijo de Daniel Agostini, quien contestó: “La veo muy tranquila y relajada a comparación de otros años”.