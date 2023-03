"¿Chupetín o beso?": la pícara pregunta de Marcos a Julieta en Gran Hermano

Falta solo una semana para que Gran Hermano 2022 llegue a su fin y después de cinco meses, y varios encuentros con los familiares y afines, los televidentes no pierden la esperanza de que Marcos Ginocchio y Julieta Poggio concreten su romance de una vez por todas.

Los participantes cuentan con el beneplácito de los seguidores del reality, por lo que la relación que cursa la influencer con Lucca Bardelli es solo un detalle frente a la posibilidad de que finalmente nazca el amor entre ellos.

Y como si fuera un guion de telenovela, la onda entre los dos finalistas de Gran Hermano 2022 quedó al descubierto cuando Julieta le confesó a su compañero en un momento de relax que durante las primeras semanas sintió algo por él.

JULIETA LE CONFESÓ A MARCOS QUE EN UN COMIENZO SINTIÓ “ONDA” POR ÉL

"Me van a matar, pero bueno. Ayer cuando Wanda me dijo que pensó que yo tenía onda con Marcos, le dije que yo estaba re enamorada de Lucca. ¿Te acordás cuando vos me decías que había onda? Fue el momento", le dijo la joven.

En otro de los extractos que se viralizaron en las redes sociales, la modelo intenta tomar a upa a Mora. "A ver si te puedo robar un besito", le dice Julieta a la cachorra, que, en lugar de aceptar la amorosa oferta, prefirió lamer el chupetín que degustaba la influencer.

Preocupada porque Marcos no tenía caramelos, Julieta le ofreció un chupetín, pero el salteño aprovechó y se quiso pasar de vivo: "¿Chupetín o beso?", le dijo. Julieta mantuvo la compostura y solo atinó a decir: "Caramelos, Romina dejó. ¡Lengüetazos!", en referencia a la marca de golosinas.