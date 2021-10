Christian Petersen sorprendió a Carina Zampini con un jugado piropo al aire: "Mirá lo que es"

Los rumores de romance entre Carina Zampini y Christian Petersen en un momento escalaron tan alto que él tuvo que aclarar que tenía novia. Sin embargo, a pesar de haber dejado bien en claro que son buenos amigos, Petersen le sigue tirando "palitos" al aire en la edición famosos de El gran premio de la cocina (eltrece).

Cuando el jurado evaluó el plato que había presentado Geraldine Neumann, opinó que le parecía muy simple. "Las milanesas, diez puntos, las arvejas por separado me encantan, muy bien la combinación... Pero le faltó crocantez al revuelto gramajo", dijo.

Entonces, la participante le respondió redoblando la apuesta. "Bueno, pero está rico", sentenció, haciéndole frente. Ante la contestación, el jurado sorprendió aprovechando el ida y vuelta para "piropear" a la conductora.

"Sí, bueno, es papa, huevo y jamón, no falla... Es como que me preguntes si está buena Karina. Y sí, mirá lo que es...", lanzó, mega picante.

Rápida de reflejos, la conductora respondió remarcándole que tiene que avisarle cuando va a lanzar una frase subida de tono porque al aire le cuesta disimular su incomodidad.

"Petersen, usted tiene que avisarme cuando me va a decir estas cosas, de lo contrario yo cómo me preparo, cómo lo transito; me quedo bloqueada, se me van las palabras", cerró, buena onda.