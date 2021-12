Christian Petersen confirmó que se separó de Sofía Zelaschi: "Hace un mes decidimos ser amigos"

Cuando el divertido ida y vuelta de Christian Petersen con Carina Zampini en El gran premio de la cocina (eltrece) iba escalando, el chef en su momento aclaró que estaba de novio con Sofía Zelaschi, una joven de 26 años a quien conoció en ese mismo programa.

Para sorpresa de muchos, cuando en una entrevista le consultaron por su noviazgo él contó que ya no está en pareja con Sofi.

Sin embargo, aclaró que aunque son "amigos" siguen saliendo.

QUÉ DIJO CHRISTIAN PETERSEN SOBRE SU SEPARACIÓN

"No estoy de novio, es una relación bastante particular. Salgo con Sofía, que es un chica que conocí en el El gran premio de la cocina, pero somos más amigos que novios", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Nos pusimos de novios, la pasamos juntos y hace un mes decidimos ser amigos" G-plus

Y se refirió a cuando habían decidido formalizar su relación: "Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios, la pasamos juntos y hace un mes decidimos ser amigos”.

Entonces, habló de ambos como una "pareja no convencional": "Somos diferentes... Vivimos juntos un tiempo y después cada uno en su casa".

"Si fuese más formal diría que no estamos de novios, somos muy amigos. Y fuera un poquito más moderno diría que no la puedo encasillar en ninguna relación. La adoro, podemos estar toda la vida juntos pero no somos nada formal". G-plus

Antes de cerrar, aunque volvió a aclarar que no son novios también dijo que esta definición depende de la percepción que cada uno tenga de las relaciones.

"Si fuese más formal diría que no estamos de novios, somos muy amigos. Y fuera un poquito más moderno diría que no la puedo encasillar en ninguna relación. La adoro, podemos estar toda la vida juntos pero no somos nada formal", sentenció.