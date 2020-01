Christian Halbinger y la infidelidad a Miriam Lanzoni: "Estábamos en un impasse; ella es el amor de mi vida"

"Prefiero no hablar. Se los pido por favor. Tratamos de resolver esto internamente, puertas para adentro, en familia... Estoy realmente muy triste con lo que pasó", le dijo Christian Halbinger (36) a Ciudad, veinticuatro horas después de que Ángel de Brito anunciara su escandalosa separación de Miriam Lanzoni (39), actriz con quien llevaba tres años y medio de amor, y proyectaban una familia juntos.

El conductor de LAM contó que Lanzoni le puso fin a la pareja tras recibir un video del empresario teniendo sexo con otra mujer.

"Estoy muy mal, devastado con esto que pasó y prefiero resolverlo con Miri puertas adentro, en familia... Me siento pésimo por ver a la persona, que es el amor de mi vida, sufriendo así". G-plus

Con la polémica ruptura resonando en los medios, y pese a su bajo perfil, Halbinger habló en Nosotros a la Mañana, programa en el que describió su dolor y resaltó que hará todo lo posible para recuperar el amor de Miriam.

En comunicación por WhatsApp con Christian, Tomás Dente leyó al aire los mensajes del empresario: "Prefiero no hablar con nadie, estoy muy mal, devastado con esto que pasó y prefiero resolverlo con Miri puertas adentro, en familia. Hablar lo que tengamos que hablar. Si bien estábamos en un momento de impasse y no es lo que se anda diciendo, no deja de ser una mierda que le hagan este daño así. Me siento pésimo por ver a la persona, que es el amor de mi vida, sufriendo así".

Y destacó: "Con Miriam hay un proyecto de familia, por lo cual quiero sanar esto, lleve el tiempo que lleve. Miriam es amor de mi vida y espero que lo podamos atravesar y superar".