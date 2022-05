Cholo Simeone y Carolina Baldini, la historia secreta del divorcio: "Ella logró una división de bienes superior a la que le ofrecía"

A 14 años de la separación de Diego "Cholo" Simeone y Carolina Baldini, la historia secreta de su divorcio salió a la luz en Socios del Espectáculo, luego de que el exfutbolista y DT se enojara con la madre de sus hijos por las declaraciones que hizo en LAM sobre la separación.

Con información en su poder, Rodrigo Lussich dio detalles del divorcio y de los acuerdos firmados entre la expareja. "El divorcio de la pareja se cerró en una división de bienes en la que Baldini cobró 10 veces lo que quería pagarle su ex", comenzó diciendo el conductor.

"Simeone le habría ofrecido 1 millón de dólares y 2 propiedades (una en Puerto Madero y otra en Nordelta), que quedaron en el acuerdo. Esa fue la propuesta original, pero ella negoció de otra manera", continuó Lussich.

"Carolina Baldini logró ingresar a la empresa, ubicada en Bajo Belgrano, donde funcionaba una oficina contable manejada por la hermana del exjugador, Natalia. No sabemos cómo lo hizo, pero ingresó. En esa empresa, Simeone estaba asociado al representante de jugadores Leo Rodríguez. Allí Baldini tuvo acceso a los archivos de su contabilidad", reveló Rodrigo.

Y señaló: "Carolina encontró pruebas de la cantidad de propiedades que poseía Simeone (edificios de departamentos completos) y logró un acuerdo 10 veces superior al propuesto. La cifra sería obscena".

En pleno desarrollo de la información, Adrián Pallares resumió: "Claramente, esto tiene que ver con una división de bienes. Después está el tema de la cuota alimentaria, porque tiene tres hijos en común. Hoy ya son mayores de edad".

EL ACUERDO QUE HABRÍAN FIRMADO SIMEONE Y BALDINI EN EL DIVORCIO

Cerrando el explosivo tema, Rodrigo Lussich también contó que cuando Carolina Baldini tomó la iniciativa de terminar su matrimonio con el Cholo Simeone habría firmado un acuerdo de confidencialidad, sobre algunas cuestiones íntimas.

"Lo que Baldini firmó con su ex, en ese momento, fue un acuerdo para no ventilar historias sentimentales ligadas a terceras personas", concluyó el conductor de eltrece, luego de que Simeone iniciara acciones para que Baldini no pueda hablar de él en los medios.