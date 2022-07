Chloé Bello habló de la muerte de Gustavo Cerati y apuntó contra su familia: "Se portaron muy mal conmigo"

Apuntada por el entorno de Gustavo Cerati luego del accidente cerebro vascular que el músico sufrió durante un recital en Venezuela en 2010, Chloé Bello (33) rompió el silencio y apuntó con todo contra la familia del músico.

"Yo no lo solté nada, me obligaron", enfatizó la última pareja del exlíder de Soda Stereo en una nota con Matías Martin por Urbana Play, cuando el conductor le preguntaba por su relación con Lisa (26), la hermana menor de Benito Cerati (28), y nieta de Lilian Clark.

Con gestos elocuentes Bello destacó que a pesar de que estaba en Europa al momento de la descompensación de Cerati logró "llegar antes que la familia, que estaba a dos horas".

Acto seguido, Chloe expresó que para ella Gustavo "se fue el 15 de mayo de 2010", y no el 4 de septiembre de 2014 cuando murió.

"Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar. Los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más. Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo", continuó.

