Chio, el hijo de Gilda, recordó el tremendo accidente en el que murió su madre: "Ese nene quedó atrapado ahí"

Fabricio Cagnin, más conocido como Chio, el hijo de Gilda visitó este sábado PH Podemos Hablar y recordó allí la fecha que lo marcó, que fue el 7 de septiembre de 1996, cuando el micro que transportaba a la cantante y su entorno sufrió un choque que acabó con la vida de ella y varias personas más.

“Presencié un accidente tremendo donde se me fueron mi mamá, mi hermana y mi abuela y tengo ese recuerdo vivo de empezar un día celebrando porque íbamos a viajar, porque me dijeron que íbamos a un hotel con pileta”, recordó Chio en PH Podemos Hablar.

Fabricio recordó que, en esa oportunidad, él tenía 8 años y su hermana 11. “Esa fecha me marcó y es como que ese nene quedó atrapado ahí y salió otro que tuvo que adaptarse a otra realidad, porque fue un golpe muy grande”, contó frente a Andy Kusnetzoff.

CHIO RECORDÓ CON DOLOR EL ACCIDENTE QUE ACABÓ CON LA VIDA DE GILDA, SU MAMÁ

El músico, que acaba de lanzar su primer álbum contó que a raíz de ese incidente, debió irse a vivir con su padre y con su abuelo paterno, pero que siempre extrañó el amor que recibía de su madre. “Tenía otro trato, con amor, pero no era lo mismo, porque las mujeres son más contenedoras”, agregó.

“Yo subí al micro, que tenía filas cortas de asientos, y tras cuchetas. Había cinco, y yo elegí el tercero, y me quedé durmiendo. Y en un momento abrí los ojos y estaba solo durmiendo, y la vi a mi hermana adelante, con mi mamá, charlando, y sentí muchas ganas de ir, pero no sé por qué me quedé en el lugar”, recordó.

“Fue cerrar los ojos, dormir, y despertarte en otro lugar que no reconocés porque es inexplicable: son otros olores, otros sonidos, y te marca para siempre. El mensaje final es, creo, mi presente, donde pude avanzar”, cerró Chio frente a la conmoción de los invitados, en especial Tomás Holder que lo miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas”.