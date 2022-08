China Suárez subió un video romántico con Rusherking con imágenes inéditas: "Con todo mi corazón"

Si bien Eugenia “la China” Suárez y Rusherking ya habían dado muestras de que su noviazgo continúa a paso firme pese a los rumores de crisis, la actriz decidió compartir –una vez más- el amor que siente por su novio y publicó un romántico video con imágenes inéditas.

“Con todo mi corazón”, fue el título que eligió Eugenia para el posteo que subió a su cuenta de TikTok donde se ve fragmentos de su historia de amor con el cantante.

De viaje, compartiendo dulces momentos en su intimidad, festejo de cumpleaños y otras escenas son las que figuraron en la grabación que enterneció a todos los fans.

¡Están a full!

GIMENA ACCARDI DIO DETALLES DEL FIN DE SU AMISTAD CON LA CHINA SUÁREZ

Luego de que algunos años atrás, Gimena Accardi rompiera su gran amistad con la China Suárez al considerar que no estuvo a la altura de los acontecimientos durante el duelo por la muerte del hermano de Nico Vázquez, Santiago, la actriz visitó Socios del Espectáculo y fue contundente al hablar de su vínculo actual con la actriz.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich le preguntó si se reconcilió con Eugenia. A lo que Gimena se sinceró en vivo: “Está todo bien. En su momento, hemos hablado y limado asperezas. No somos amigas de vuelta, pero yo la quiero mucho y le deseo lo mejor siempre”.

“Me la cruzo en muchos en eventos y tenemos gente común con quienes hemos compartido asados, cumpleaños, fiestas”, agregó, dejando en claro que la presencia de la ex de Benjamín Vicuña no la hacer sentir incómoda en lo absoluto.

Por último, Accardi opinó del noviazgo de la China con Rusherking, quienes vienen enfrentando rumores de crisis desde hace varios días, pese a que los novios se encargaron de desmentirlo: “¡Me gusta, me encanta para ella! ¡Qué se divierta, obvio!”.