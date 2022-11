China Suárez y Rusherking alentaron a la Argentina en Qatar: "Es un sentimiento, no puedo parar"

En medio de los nervios y la adrenalina que se vivió en el tercer partido de la Argentina en el Mundial de Fútbol que se lleva a cabo en Qatar (en la que estaba obligada a ganarle a Polonia), Eugenia “la China” Suárez y Rusherking se sumaron a la lista de famosos que dijeron presente en el encuentro.

Desde el Estadio, la parejita posó muy feliz para la cámara y compartieron postales de su estadía en la cancha donde la Selección venció por 2 a 09 a su rival logrando meterse de lleno en los octavos de final.

“Es un sentimiento, no puedo parar”, escribió la China en su cuenta personal de Instagram junto a una selfie donde se la ve sonriente por ser parte de su primer Mundial acompañada por el hombre que conquistó su corazón.

Por su parte, el artista también dio muestras de la gran experiencia que vivió acompañado de su novia, con quien vistió la camiseta de Argentina para apoyar al equipo dirigido por el DT, Lionel Scaloni.

¡Vamos, Argentina!

EL POLACO Y LA CHINA PRESENTAN UNA NUEVA CUMBIA LLAMADA “YA NO QUIERO VERTE”

Tras haber lanzado su disco El Ángel que me guía desde el cielo, El Polaco no se detiene y sigue generando sorpresas y novedades. En esta oportunidad presenta Ya no quiero verte, nada más ni nada menos que junto a La China Suárez.

El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final", había contado el músico.

"Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, agregó.

Ya no quiero verte fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera de canción.