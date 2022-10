China Suárez y Rusherking actuarán juntos en una serie: "Me dijeron que vamos a ver escenas eróticas"

El amor de la China Suárez y Rusherking continúa con viento en popa y parece que están listos para dar el siguiente paso. Y no, no es el casamiento sino la ficción, pero no en un videoclip. El cantante debutaría como actor en la nueva serie de Guillermo Francella y junto a su novia.

“Van a actuar juntos en la segunda temporada de El encargado, es una serie de Star+ que todavía no se estrenó con Guillermo Francella, que hace del encargado de edificios”, contó Maite Peñoñori en Intrusos sobre el “sí” que le dio la pareja al proyecto.

“La China tiene contrato con esta plataforma. Ya ha hecho otras cosas ahí, como Terapia alternativa y la convocaron para actuar con su novio. Es la primera vez que Rusher actúa, más allá de sus videoclips”, aseveró.

"Me dijeron que van a ver escenas eróticas. Igual recién esto se va a ver el año que viene". G-plus

CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING, UNA PAREJA HOT QUE LLEGA A LA FICCIÓN

La periodista contó un detalle muy picante sobre los personajes que encarnarán la actriz y el artista en la serie.

Más sobre este tema China Suárez recordó la tremenda frase de Rusherking cuando la conoció: "Me dijo que había sido muy mala onda"

“Me dijeron que van a ver escenas eróticas. Igual recién esto se va a ver el año que viene”, reveló.

Más sobre este tema China Suárez habló con contundencia de las críticas que recibe sobre la crianza de sus hijos: "No dudo de mi rol como madre"

“Va a ser como El hilo rojo”, acotó Nancy Duré, filosa sobre la película que compartió la China y Benjamín Vicuña donde iniciaron su romance.