China Suárez reveló por qué no habla de los escándalos que le atribuyen

Desde que explotó el escándalo que la involucró con Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez se convirtió en objeto de decenas de rumores, muchos de los cuales nunca fueron confirmados, y ella explicó cómo hace para hacer caso omiso de estos supuestos escándalos.

En Almorzando con Juana Viale, la conductora le consultó a la actriz cómo la afecta que estén hablando de su vida personal constantemente. “Uno por momentos se acostumbra, y a mí no me afecta porque estoy en un buen momento personal, pero no siempre estoy bien”, dijo.

“Recién dijeron que esto es un juego, pero… ¿hasta qué punto uno tiene derecho a decir cualquier cosa sobre el otro?”, dijo Suárez, que aseguró que todo esto la “lastima muchísimo”

LA CHINA SUÁREZ CONTÓ POR QUÉ NO HABLA SOBRE LOS RUMORES QUE LA RODEAN

“Es impotencia, y muchas amigas o familiares me dicen ‘¿Por qué no salís?’”, agregó la China, que se mostró aliviada de que sus hijos no tengan acceso a las redes sociales. “Siempre está esa cosa de la desesperación que nos pasa en la vida cuando se dice algo que no es real en el trabajo”, dijo la China. “Pero, claro, tampoco es la solución, porque es peor y se habla más”, agregó.

“Esa cosa de salir a aclarar, o no, esa cosa que a veces ilumina más el problema porque aclarás algo que en realidad no había sido tan viral, y de repente contestás y ahora lo sabe todo el mundo”, explicó, sobre su forma de encarar los escándalos.

“Eso pasa, pero creo que tenemos que evolucionar todos, no está bueno. Y pasó el otro día con este reality que se armó una polémica y discusión cuando una persona dijo que no le gustan los bisexuales. “No se puede permitir, porque algunos se escudan en la libertad de expresión, pero es un discurso homofóbico, y no se puede permitir que una persona diga eso ante tanta gente”, cerró la actriz.