La China Suárez se mostró junto a Rusherking por primera vez tras la declaración de amor del cantante

La China Suárez blanqueó públicamente su romance con Rusherking en sus redes sociales tras la declaración de amor que el cantante santiagueño realizó en PH Podemos Hablar cuando dijo que “está muy enamorado” de la actriz.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, le dijo Thomás Tobar a Andu Kusnetzoff, reconociendo públicamente que comenzó una relación con la ex de Benjamín Vicuña.

No hizo falta que el conductor hiciera más preguntas sobre la identidad de es “alguien” dado que la cámara de LAM los encontró a ambos a la salida de un reconocido hotel de Recoleta en el que habían pasado la noche juntos.

Más sobre este tema Tremenda declaración de amor de Rusherking a la China Suárez: "Estoy muy enamorado; me gusta cómo es conmigo"

EL GRAN GESTO DE AMOR DE LA CHINA SUÁREZ A RUSHERKING

De todas maneras, esa salida terminó un tanto accidentada cuando la pareja salió de la comodidad del alojamiento y descubrió que la grúa les había llevado los vehículos en los que habían llegado allí por separado.

Lo cierto es que la actriz se mostró conmovida con el gesto del cantante, al que se le iluminan los ojos cada vez que habla de ella, y por eso tomó la decisión de blanquear públicamente el romance a través de sus redes sociales.

De esta manera, la China colocó entre sus stories de Instagram del sábado una fotografía en la que se la ve abrazada a Rusherking y arrobando a su fotógrafo personal Thomas Raimondi. El trapero correspondió en el gesto replicando la imagen en sus propias redes.